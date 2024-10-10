Врач объяснил, почему необходимо проходить диспансеризацию

Своевременный чекап организма не позволит человеку заболеть.

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Чтобы избежать «запущенных последствий», врачам следует оперативно выявлять «факторы риска». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил главный внештатный специалист ведомства по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«[Диспансеризация — прим. ГМ] — это уникальное достижение нашей страны. И очень в немногих странах за дополнительную страховку делают такой чекап, то, что мы называем диспансеризацией. К сожалению, диспансеризация, она по обращаемости. А вот мы сейчас стараемся в ОП и социальном блоке, которым руководит Татьяна Алексеевна Голикова и наш министр Михаил Альбертович Мурашко, они сейчас выступают за то, чтобы максимально обеспечить человеку удобство и эффективность этой работы, сделав её по выявляемости. То есть, условно говоря, чтобы мы работали по факторам риска. Не тогда, когда уже случилась болезнь, и мы её нашли у человека. Да, мы её нашли рано, но она уже есть. А тогда, когда есть факторы риска, а болезни ещё нет, и примерно через 4-5 лет она будет, если человек идёт таким же путём. Но вот здесь можно не дать заболеть. Не дать заболеть, а не только хорошо лечить запущенные последствия, которые, в общем-то, мы научились делать. Да, [диспансеризация — прим. ГМ] — это штука эффективная».

Ранее Аполихин предложил ввести страховую ответственность россиян за своё здоровье. Он отметил, что в РФ всего 36 тыс. бесплодных представителей мужского пола. Об этом пишет ТАСС.