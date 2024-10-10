Диетолог назвал пользу компотов для здоровья организма

В морсах и компотах содержится множество необходимых для организма микроэлементов, поделилась с «Радио 1» врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, в состав этих напитков также входит большое количество клетчатки.

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Диетолог отметила, что важным фактором становится способ приготовления компота или морса.

«И даже если мы подвергали приличной термической обработке, то там все равно остаются фосфор и кальций, калий, магний, цинк, медь, органические кислоты — важные позиции, играющие важную роль в наших биохимических процессах, они обеспечивают нас энергией жизни и строят клеточные мембраны», — подчеркнула Мойсенко.

Она указала, что витамин С исчезает после термической обработки, однако витамины группы В все равно остаются в компоте — как и медь с цинком, которые повышают иммунитет. Напиток будет полезнее, если долго его настаивать. В то же время при добавлении большого количества сахара он становится десертным.

«Это полезный напиток на все времена», — добавила врач.

Морс же сохраняет почти все полезные свойства ягод из-за особого способа приготовления, подытожила специалист.

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