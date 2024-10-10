Диетолог назвал пользу компотов для здоровья организма

Названа неочевидная польза компотов и морсов
В морсах и компотах содержится множество необходимых для организма микроэлементов, поделилась с «Радио 1» врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, в состав этих напитков также входит большое количество клетчатки.
Диетолог отметила, что важным фактором становится способ приготовления компота или морса.
«И даже если мы подвергали приличной термической обработке, то там все равно остаются фосфор и кальций, калий, магний, цинк, медь, органические кислоты — важные позиции, играющие важную роль в наших биохимических процессах, они обеспечивают нас энергией жизни и строят клеточные мембраны», — подчеркнула Мойсенко.
Она указала, что витамин С исчезает после термической обработки, однако витамины группы В все равно остаются в компоте — как и медь с цинком, которые повышают иммунитет. Напиток будет полезнее, если долго его настаивать. В то же время при добавлении большого количества сахара он становится десертным.
«Это полезный напиток на все времена», — добавила врач.
Морс же сохраняет почти все полезные свойства ягод из-за особого способа приготовления, подытожила специалист.
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