Терапевт перечислил продукты, которые помогут вывести токсины

Токсины попадают в организм из пищи и окружающей среды. При этом человеческий организм имеет естественную систему очищения. Справиться с токсинами помогут некоторые продукты и вода.

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10 продуктов, которые способствуют детоксикации организма, подобрала Юлия Лагутенкова, врач-терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Среди них на первом месте оказались яблоки. Их сок помогает справиться с последствиями жизнедеятельности вирусов после инфекционных заболеваний. Плоды содержат пектин, который способствует выведению тяжелых металлов и других токсинов. Яблоки способны предотвратить проблемы с печенью, помогут в лечении мочевого пузыря и выведении кишечных паразитов.

Детоксикации печени способствует и свекла. В ней тоже много пектина. Ее нужно включать в рацион в вареном, тушеном и печеном виде.

Незаменим при детоксикации сельдерей. Он препятствует отложению мочевой кислоты в суставах, очищает кровь, стимулирует работу гипофиза и мочевой кислоты.

Выводит токсины и очищает кишечник репчатый лук.

Капуста обладает противовоспалительными свойствами, способствует сохранению здоровья толстого кишечника. Ее сок используют как средство против язвы желудка. Сульфорафан, который в ней содержится, помогает выводить токсины.

Вывести токсины и нормализовать состояние белых кровяных клеток помогает чеснок. Кроме того, он очищает кровь и дыхательную систему. Специалисты рекомендуют употреблять чеснок тем, кто бросает курить.

Также полезны артишок, лимон, имбирь и морковь.

Важное условие детоксикации – соблюдение питьевого режима. Диетологи считают нормой употребление 1,5-2 литров воды в день.