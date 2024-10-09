Ситуации, когда фитнес приводит к набору веса

От занятий спортом мы ожидаем как минимум уменьшения веса, но в идеале стремимся получить фигуру мечты. Некоторые в процессе занятий сталкиваются с такой проблемой, как набор веса, что может на раннем этапе вообще отвратить от тренировок. Фитнес-тренер Сергей Филатов рассказал нам об ошибках, которые его клиенты часто совершают во время самостоятельных занятий, тем самым принося себе больше вреда, чем пользы.

Вы слишком активно тренируетесь

Лучшее в данном случае — точно враг хорошего. Стремясь проработать мышцы и получить рельефное тело, новички налегают на силовые упражнения. Наш эксперт поясняет, что рост мышц в большинстве случаев провоцирует увеличение массы тела. Сергей:

«Мышцы сами по себе тяжелей жира, когда вы делаете акцент на их проработке, они становятся тяжелее, но вы при этом не выглядите изящнее».

Чтобы избежать гипертрофии, обязательно чередуйте разные виды нагрузок, не зацикливайтесь на силовых.

Если вы решили активно заняться своим телом, будьте готовы изменить питьевой режим. Когда мы теряем слишком много воды, при этом не восполняем потери, организм начинает накапливать жидкость, из-за чего появляется отечность, а вес растет. Многие забрасывают тренировки на этом моменте, считая, что им стало только хуже. Наш эксперт советует обратить внимание не столько на питание, сколько на количество воды, которое вы употребляете в сутки. Во время самих тренировок не налегайте на воду — достаточно пары глотков раз в полчаса. Пить чистую воду стаканами можно в свободное от занятий время, когда организм не перегружен.

Вы не меняете рацион

Популярное, но ошибочное мнение — чем больше я тренируюсь, тем больше могу себе позволить. На самом деле, если вы ничего не меняете в питании, ваши тренировки бесполезны. Сергей:

«Особенно опасны ЗОЖные снэки, которые вам могут советовать знакомые, занимающиеся спортом. В этих снэках не меньше калорий, чем в простых сахарных батончиках».

Идеально, если вы обсудите рацион с тренером. Основной момент — забудьте про плотные ужины до и после тренировки. Вам нужно сжечь калории и дать организму адаптироваться к их уменьшению.