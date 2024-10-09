Диетолог предупредила о вреде белого хлеба для здоровья

Белый хлеб — это сильно обработанный продукт с более тонкой и лёгкой текстурой, чем другие виды хлеба. Хранится он также дольше, чем цельнозерновой вариант. При этом исследования показывают, что регулярное употребление белого хлеба повышает риск возникновения диабета 2 типа, ожирения и болезней сердца.

© Ferra.ru

Белый хлеб содержит мало питательных веществ (белок, клетчатка, витамины, минералы, полезные жиры). Он довольно калорийный и вызывает резкий скачок уровня сахара в крови.

Вот несколько причин, почему от белого хлеба лучше отказаться.

Он повышает уровень сахара в крови. Белый хлеб — простой углевод с высоким содержанием сахара. Когда организм расщепляет углеводы, он преобразует их в глюкозу, повышая уровень сахара в крови. Регулярное употребление таких продуктов увеличивает риск развития хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, ожирение, сердечные болезни.

Он не полезен для кишечника. В белом хлебе нет цельных зёрен, которые поддерживают здоровье кишечника.

© Ferra.ru

Он может привести к увеличению веса. При регулярном употреблении белого хлеба вы можете набрать лишний вес. Один ломтик белого хлеба содержит 73 калории. В этом хлебе мало белка и клетчатки, поэтому он не насыщает.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.