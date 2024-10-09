Тренер посоветовал упражнение для сильной спины

Фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал упражнение для сильной спины. Его слова приводит «Чемпионат».

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Ходырев предложил делать горизонтальные подтягивания. Тренер объяснил, что они прокачивают широчайшие мышцы спины, бицепсы плеча, задние пучки дельт, большие круглые мышцы, ромбовидную мышцу, а также пресс и мускулы поясницы.

Новичкам специалист рекомендовал выбирать более высокую перекладину и смещать ноги вперед на 20-30 сантиметров. Опытным атлетам он посоветовал использовать низкую перекладину с сильным смещением ног вперед.

Тренер добавил, что упражнение нельзя выполнять при травмах плечевого пояса, проблемах с позвоночником, болях в запястьях или локтях и обострении хронических заболеваний. Также горизонтальные подтягивания не подойдут беременным и тем, у кого недостаточно сильный верх тела.

Ранее Ходырев посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса. Он предложил делать ситапы.