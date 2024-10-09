Онколог оценил влияние долгого сна по выходным на здоровье

Долгий сон по выходным снижает риск депрессии, рассказал онколог Леонид Доронин. То, как эта привычка влияет на здоровье, он оценил в своем Telegram-канале.

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По словам доктора, связь долгого сна по выходным с ментальным здоровьем установили во время научного эксперимента с участием почти восьми тысяч человек. Ученые выяснили, что сильнее всего она прослеживалась у мужчин, людей моложе 65 лет и тех, кто мало спит в будни.

«В целом, те, кто спал дольше в выходные, чувствовали себя куда лучше в эмоциональном плане. Участники, которые спали на один или два часа дольше, были на 38-46 процентов менее склонны проявлять симптомы депрессии. У такой дремы даже есть название — догоняющий выходной сон», — объяснил врач.

Ранее Доронин указал на неочевидный и приятный способ снизить развитие деменции. Он посоветовал заводить собак.