Сексолог назвал лучшие продукты для поднятия тестостерона у мужчин

Чтобы повысить уровень тестостерона в организме, мужчинам следует включить в рацион шпинат и жирную рыбу. Об этом рассказал сексолог Павел Фельдман.

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Как рассказал российский специалист, уровень главного мужского гормона можно повысить с помощью питания. Для этого представителям сильного пола следует обратить внимание на такие дары моря, как устрицы и жирная рыба. Также в этом вопросе помогут и растительные продукты. Среди них оказались шпинат, имбирь и гранат.

Однако существуют и продукты, которые способны понизить уровень тестостерона у мужчин. К ним эксперт отнес кофе, сахар, трансжиры, соевые и переработанные продукты. Об этом пишет издание NEWS.ru.