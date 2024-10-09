Диетолог предупредила «трудоголиков» о повышенном риске ожирения

Таким людям свойственно «заедать» стресс.

В результате они питаются продуктами низкого качества.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Нурия Дианова.

«Основная причина за последние 20 лет — это стресс. И вытекающее из этого психологически неправильное пищевое поведение, чаще всего это заедание. Стресс диктует трудоголизм, когда человек думает, что он ест редко, но он ест некачественную еду. Тогда начинается замедление метаболизма. Можно есть высококалорийную пищу, есть редко, но много за один приём пищи. Поэтому к вопросу о том, что трудоголики едят мало, но очень некачественную пищу. И они говорят, что им некогда, у них отмазка — работа или утром не хочется завтрак готовить».

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