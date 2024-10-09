Назван овощ, который должен стать лучшим другом людей старше 45 лет

Кабачок — овощ, который должен стать лучшим другом людей старше 45 лет. Он может помочь в борьбе с отеками и возрастным ослаблением зрения. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва. Эксперта цитирует Sputnik.

«Очень полезны кабачки людям старше 45 лет, потому что в этом возрасте начинают превалировать процессы старения в организме, в том числе и органов зрения. В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения. Людям, склонным к отечности, также показан кабачок, потому что он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости», — отметила Королёва.

Овощ содержит достаточное количество калия, натрия, кальция, магния и других минеральных веществ. В нём есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды, которые поддерживают здоровье сосудистой стенки. Кабачок можно как сырым, так и после термической обработки. Овощ также содержит много полезной для организма клетчатки.

«Это лучшее «лакомство» для микрофлоры кишечника, благодаря которой улучшается работа иммунной системы, пищеварительной системы. Клетчатка также поддерживает систему естественной детоксикации организма и способствует выведению шлаков, токсинов», — добавила диетолог.

Врач назвала продукты, в которых содержится много клетчатки.