Невролог объяснил, как освещение влияет на здоровье человека

Плохое освещение сказывается как на физиологических процессах в организме, так и на психическом здоровье человека. Такой неочевидный фактор, влияющий на эмоциональное состояние, назвала невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова в беседе с «Лентой.ру».

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Врач объяснила, что естественный солнечный свет способствует регуляции обмена витамина D в организме, что важно для усвоения кальция и фосфора, выработки гормонов и для поддержания здоровья костей. Кроме того, такой свет оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и общее самочувствие. Его недостаток, наоборот, негативно сказывается на психике, может приводить к чувству усталости, апатии и даже к развитию депрессивных расстройств, предупредила эксперт.

Врач уточнила, что искусственное освещение влияет на эмоциональное состояние человека так же, как и естественное. Например, теплый свет способствует расслаблению и снимает стресс, холодный, напротив, повышает концентрацию и стимулирует активность.

«Искусственный свет не может полностью заменить природный солнечный, поскольку последний содержит ультрафиолетовое излучение, необходимое для выработки витамина D. В настоящее время современные технологии позволяют создавать искусственные источники света, которые лишь имитируют естественное солнечное освещение», — Полина Лепилова, невролог.

При этом невролог подчеркнула, что искусственное освещение может оказывать и отрицательное воздействие на организм. Например, чрезмерное использование электронных устройств, таких как мобильные телефоны или компьютеры, которые излучают синий свет, может приводить к нарушениям зрения.

«Чтобы снизить риск перенапряжения глаз при возникновении ощущения их усталости, надо делать перерывы в работе с подобными устройствами, а при необходимости использовать очки со специальным покрытием, которое блокирует синий свет», — посоветовала врач.

Также синий спектр света подавляет выработку мелатонина, поэтому рекомендуется за час до сна отключать все гаджеты, либо включать их в «ночной режим», при котором свет от экрана становится теплым.

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