Тыква и тыквенные семечки улучшают сперматогенез у мужчин, поэтому рекомендуется включать их в рацион. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

«В тыкве, а особенно тыквенных семечках, много необходимого для нашей иммунной системы цинка. Он способствует быстрому заживлению ран и трещин на коже. Цинк также стимулирует сперматогенез, что важно для мужского здоровья. Можно сказать, что тыква – это суперфуд для мужчин. Рекомендую регулярно включать ее в рацион, как и тыквенные семечки», – сказала Денисова.

По словам врача, семечки также содержат триптофан и могут улучшать настроение. С учетом их калорийности рекомендуется съедать не больше 30 гр. семечек в день, и они не должны быть сырыми, добавила эксперт.