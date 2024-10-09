Врач назвала суперфуд для мужского здоровья
Тыква и тыквенные семечки улучшают сперматогенез у мужчин, поэтому рекомендуется включать их в рацион. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.
«В тыкве, а особенно тыквенных семечках, много необходимого для нашей иммунной системы цинка. Он способствует быстрому заживлению ран и трещин на коже. Цинк также стимулирует сперматогенез, что важно для мужского здоровья. Можно сказать, что тыква – это суперфуд для мужчин. Рекомендую регулярно включать ее в рацион, как и тыквенные семечки», – сказала Денисова.
По словам врача, семечки также содержат триптофан и могут улучшать настроение. С учетом их калорийности рекомендуется съедать не больше 30 гр. семечек в день, и они не должны быть сырыми, добавила эксперт.
«Иногда сырые семечки могут быть заражены спорами грибка. Поэтому чтобы нивелировать это, перед употреблением необходимо их термически обработать – прокалить на сковороде или в микроволновке», – добавила врач.