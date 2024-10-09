Дефицит витаминов и осенний иммунитет: как укрепить здоровье

С наступлением осени в Новосибирске, как и по всей стране, обостряется проблема сезонных заболеваний. Рост числа респираторных инфекций, в том числе "немой" пневмонии, заставляет жителей региона задуматься об укреплении иммунитета. Но как понять, каких именно витаминов не хватает организму для успешной борьбы с вирусами? Ответ на этот вопрос опубликовало издание «Сиб.фм».

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Эпидемиолог Яков Новоселов рекомендует жителям Новосибирска пройти анализ крови на витамины и минералы для выявления возможного дефицита. По его словам, развернутый анализ, включающий определение уровня калия, натрия, кальция, железа и витаминов группы В, поможет определить индивидуальные потребности организма. Особое внимание специалист обращает на витамин А, способность организма накапливать который, позволяет поддерживать здоровье печени, кожи и иммунной системы.

Дефицит витамина D, важного для усвоения кальция и фосфора, также может значительно ослабить организм. Новоселов напомнил, что в Сибири из-за недостатка солнечного света, не всегда обеспечивается достаточная выработка этого витамина, что делает его прием в виде препаратов особенно актуальным осенью. Он отметил, что в прежние времена в Советском Союзе проблема дефицита витамина D решалась профилактическим приёмом рыбьего жира.

Кроме сдачи анализов, эпидемиолог советует укреплять иммунитет сбалансированным питанием, достаточным питьевым режимом и приемом витамина С. В период сезонных заболеваний специалист рекомендует ограничить посещение людных мест и при первых признаках недомогания использовать средства индивидуальной защиты или остаться дома, обратившись при необходимости к врачу.

Профилактические меры, подкреплённые индивидуально подобранным витаминным комплексом, помогут новосибирцам легче пережить осенний период и сохранить здоровье.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что синоптики пообещали новосибирцам третье бабье лето.