Какие упражнения помогут держать себя в тонусе при сидячем образе жизни

Несколько минут лёгкой физкультуры в день не нарушат ваш привычный график и ощутимо укрепят здоровье.

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Восьмичасовой рабочий день в офисе или работа на фрилансе почти не оставляют времени для двигательной активности. Но каким бы плотным ни был ваш рабочий график, важно оставлять время на упражнения. Лёгкий фитнес поможет держать тело в тонусе и избежать множества заболеваний. О пользе упражнений и о том, как их выполнять расскажет фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы».

Постоянное сидение портит осанку, ослабляет мышцы и даже негативно сказывается на работе сердца и сосудов. Существуют простые упражнения, которые помогут поддерживать тело в тонусе и снять напряжение без каких либо подручных инструментов:

Растяжка для шеи и плеч

Встаньте, вытяните спину и медленно наклоните голову к плечу, растягивая шею. Это поможет снять напряжение, которое накапливается при долгом сидении.

Круговые движения плечами

Сидя или стоя, сделайте несколько кругов плечами вперед и назад. Это улучшит осанку и уменьшит дискомфорт в спине.

Повороты туловища

Сидя на стуле, поставьте ноги на пол и выпрямите спину. Медленно поворачивайте корпус влево, удерживая спину прямой, а затем вправо. Это помогает снять напряжение в позвоночнике и улучшить подвижность.

Растяжка грудных мышц

Встаньте прямо, руки заведите за спину и соедините пальцы в замок. Медленно поднимайте руки, чувствуя, как растягиваются грудные мышцы. Это упражнение полезно для улучшения осанки.

Наклоны вперед

Встаньте или сядьте на стуле с прямой спиной, наклонитесь вперед, пытаясь дотянуться до пальцев ног. Это упражнение помогает растянуть мышцы спины и задней поверхности бедер.

Круговые движения головой

Медленно наклоняйте голову вперед, затем вращайте её по кругу в одну и другую сторону. Это снимает напряжение с мышц шеи, которое часто накапливается при длительном сидении.

Приседания

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, и опускайтесь в присед, стараясь не отрывать пятки от пола. Это укрепляет мышцы ног и ягодиц, которые ослабевают при долгом сидении.

Подъемы коленей к груди

Сидя на стуле, поднимайте поочередно каждое колено к груди, удерживая спину прямой. Это улучшает подвижность тазобедренных суставов и укрепляет мышцы пресса.

Подъемы на носки

Встаньте прямо и поднимайтесь на носки, задерживаясь на несколько секунд в верхней точке. Это упражнение улучшает циркуляцию крови в ногах и предотвращает их отеки.

Не стоит забывать и о том что с годами тело становится менее гибким, мышечная масса снижается. Сидячий образ жизни ускоряет эти процессы.