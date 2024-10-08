Несколько быстрых способов похудеть в ключицах женщине за 30

Красивая зона декольте — мечта любой представительницы прекрасного пола, поэтому многие женщины за 30 задумываются, как похудеть в ключицах. Существует несколько быстрых способов.

Первое, с чего стоит начать, — изменить свой режим питания. Во-первых, начните пить больше воды. Недостаток жидкости провоцирует отеки, из-за которых ключицы могут быть менее заметны. Во-вторых, измените свой рацион. Начните употреблять больше овощей и белка и откажитесь от сладкого и жирного. Это поможет сбросить несколько килограммов, благодаря чему ключицы станут более выраженными.

Второй шаг на пути к красивой зоне декольте — занятия спортом. Начните с кардионагрузок — пешие прогулки бег, плавание, йога. Все это поможет эффективно сжигать калории и ускорить метаболизм. Чтобы ключицы стали более выраженными, можно включить в занятия спортом силовые упражнения для развития рук и плеч. Попробуйте выполнять отжимания, шраги (поднятия плеч) и жим гантелей над головой.

Третий способ заполучить ключицы мечты — массаж гуаша. В Сети пишут, что этот метод эффективен, если комбинировать его с другими полезными привычками. Благодаря проработке не только верхних слоев кожи, но и мышц (из-за правильного давления специальным скребком) активизируются обменные процессы, разглаживаются морщины, происходит подтяжка, восстанавливается тонус кожи.