Эндокринолог напомнила о дневной норме мандаринов

В калининградских магазинах появились первые мандарины. Эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале рассказала о пользе фруктов, напомнив, что дневная норма не должна превышать пять штук.

«Мякоть фрукта на 87% состоит из воды, на 7 % — из сахара, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую плёнку и сеточки, но и кожура (например, если добавлять её в воду)», — поделился специалист.

По словам медика, цитрусовые стимулируют аппетит, поэтому есть их лучше на десерт.

Мандарины богаты витаминами А и С. Первый отвечает за здоровье глаз, кожи, зубов и костей, второй — за иммунитет.

Клетчатка способствует нормализации работы кишечника.

Аскорбиновая кислота обладает жаропонижающим свойством и отвечает за здоровье костей, сухожилий, волос и ногтей.

Лимонная кислота нейтрализует вредные соединения в организме.

Лютеин защищает организм от воздействия свободных радикалов и помогает нам сохранять ясное зрение, выступая светофильтром.

В Россию этот фрукт был привезён из Германии в 1870-х годах. Символом Нового года мандарины стали в СССР, когда сухогрузы из Африки доставляли их как раз к новогодним праздникам.