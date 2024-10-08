Гастроэнтеролог рассказала про последствия употребления алкоголя

Регулярное употребление алкоголя в больших количествах вызывает развитие патологических процессов в кишечнике, предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. Это неочевидное последствие злоупотребления спиртным она раскрыла в беседе с изданием «Газета.Ru».

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Мельникова объяснила, что один из этапов всасывания этилового спирта происходит в кишечнике, поэтому злоупотребление алкоголем приводит к развитию в нем воспаления. Из-за этого, по словам врача, со временем нарушается кровоснабжение органа, снижается его иммунная функция. Также увеличивается проницаемость стенок кишечника для инфекций и токсинов, а производство ценных веществ и антиоксидантов ухудшается.

«В совокупности каскад воспалительных реакций на фоне алкоголя ведет к нарушению регулярности и консистенции стула, вздутию в животе, повышенному газообразованию и болевому синдрому», — предупредила Мельникова.

Гастроэнтеролог указала, что при регулярном употреблении алкоголя в больших дозах населяющие кишечник полезные бактерии погибают, а рост числа условно-патогенных микроорганизмов растет. В результате орган начинает перерабатывать этиловый спирт с образованием большого количества токсичного вещества ацетальдегида, которое может спровоцировать гепатоз, фиброз, а затем и цирроз печени, подытожила врач.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что регулярное употребление алкоголя может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой даже у молодых и здоровых людей. По словам врача, взаимосвязь между постоянным употреблением алкоголя и развитием угрожающих жизни заболеваний выявили во время научного эксперимента.