О чем важно знать, если вы собираетесь делать пирсинг

Пирсингом сегодня трудно кого-то удивить. Тем не менее, процедура не так безопасна, как может показаться. Михаил Егоров, мастер по пирсингу с 3-летним опытом работы, поделился с нами правилами, которые важно соблюдать перед и после свежего прокола на теле, особенно, если вы делаете это в первый раз.

Узнайте обо всех противопоказаниях

Даже при проколе мочки уха необходимо точно знать, в каком случае от пирсинга стоит отказаться или же просто отложить на определенный срок. Наш эксперт относит к абсолютным противопоказаниям беременность, кормление грудью, обострение хронических заболеваний, заболевания крови. Обычная простуда также нежелательный момент во время процедуры, дождитесь полного выздоровления.

Дайте время своему организму на заживление раны

Пирсинг — всегда травма для организма. Обязательно выделите время на восстановление. Ранку не стоит лишний раз трогать, особенно если вы сделали прокол в месте, которое постоянно контактирует с одеждой или находится в подвижной зоне. Если прокол начинает вызывать дискомфорт, не стесняйтесь обращаться к мастеру, который даст дополнительные рекомендации по уходу за ранкой.

Михаил: «Я бы настоятельно не рекомендовал делать пирсинг перед отъездом, вы всегда должны быть готовы подъехать к мастеру. Мы не можем предсказать, как отреагирует ваш организм».

Не вставлять металлические украшения

Речь идет о простой бижутерии и украшениях не из медицинской стали. Ранка должна зажить самостоятельно, для этого необходим абсолютно безопасный материал для штанги или сережки. Нередки случаи жесткой аллергической реакции в области свежего прокола. Некоторые люди могут и не подозревать, что склонны к контактному дерматиту, который нередко проявляется именно во время пирсинга. Используйте только те украшения, которые рекомендует мастер, и не спешите заменять их на приобретенные в магазине.

Избегайте посещения общественных бассейнов и бань

Инфицировать ранку очень просто. В течение месяца после пирсинга не рекомендуется посещать общественные бассейны, купаться в открытых водоемах, а также перегреваться в сауне. Место прокола может быстро воспалиться. Если заражение все же произошло, снимите украшение, свяжитесь со своим мастером и следуйте его рекомендациям. Когда возможности посетить мастера нет, обработайте ранку антисептиком, но ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выдавливать или массажировать любые воспаления в области раздражения.