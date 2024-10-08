Диетолог разрешила пить кофе вместо завтрака

Вреда в этом нет.

Важно отслеживать индивидуальные реакции организма.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян. Утром полезно пить воду и есть белковые продукты, отметила доктор.

«Кофе вместо завтрака — это довольно распространённая привычка. Была мода, много примеров вокруг, что день начинается с чашки кофе. Диетологи не возражают, потому что в целом надо оценивать своё здоровье. Классически, конечно, утром надо завтракать, выпить стакан воды, чтобы пробудить свои спящие ферменты, смыть остатки слизи в желудке. За ночь запасы энергетические истощились, организм всё использовал, его нужно загрузить пищей для того, чтобы получить энергию в течение дня».

Полезны «смешанные» завтраки, отметила Григорьян.

«С утра высокий уровень кортизола, который надо потратить даже на пищеварение, лучше он уходит, когда мы получаем белковую пищу. Я бы рекомендовала смешанные завтраки. Небольшое количество сложных углеводов, это могут быть салаты, каши типа гречневой, перловой, пшенной, небольшое количество белка, например, омлет или яйца всмятку. Это называется полезный завтрак. А потом вы можете пить кофе. Ничем не опасно, если человек просто выпил кофе или кофе с молоком, это уже еда, а через час-полтора он поел. У каждого свой режим пищеварения и жизни. Биологические часы у каждого по-своему работают. Но мы не даём энергию организму, значит, мы недолго проработаем на том, что выпили кофе».

Согласно данным исследования сервиса Superjob, женщины часто выбирают кофе вместо завтрака. Среди респондентов моложе 34 лет 20% пропускают первый приём пищи в рабочие дни. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан РФ старше 18 лет.