Гастроэнтеролог перечислила главные ошибки в питании

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что многие россияне допускают четыре распространенные ошибки в питании. Врач перечислила их в Telegram.

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Одной из главных ошибок доктор назвала перекос в сторону простых углеводов. По ее словам, избыток выпечки, макарон, белого риса и других продуктов, которые содержат много простых углеводов, не дает ощущения сытости, а также провоцирует тягу к перекусам и сладкому.

Врач также предупредила, что не стоит есть продукты, на которые у человека есть скрытая пищевая аллергия или непереносимость. Она объяснила, что они вызывают воспаление, что со временем может стать причиной развития различных хронических заболеваний, в том числе акне и гастрита. Помойнецкая добавила, что пищевая аллергия может быть приобретенной.

Другая ошибка — употребление богатой трансжирами пищи, отметила доктор. Гастроэнтеролог рассказала, что трансжиры не усваиваются организмом и откладываются в соединительной ткани, подкожном жире и печени, а также формируют бляшки и провоцируют воспаление в ЖКТ. Трансжиры используются во всей пищевой промышленности и могут содержаться даже в домашней еде, если использовать масло или жир для готовки повторно, уточнила врач.

Еще одной распространенной ошибкой она назвала частые перекусы.

«Если вы постоянно нуждаетесь в перекусах, значит, ваши основные приемы пищи недостаточно питательны», — заверила доктор.

Ранее Помойнецкая предупредила о неожиданной опасности задержки стула. По ее словам, запоры могут иметь прямую связь с высоким уровнем холестерина в крови.