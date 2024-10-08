Онколог рассказал, почему нельзя удалять родинки в салонах красоты

Удалять родинки или нет, решает только квалифицированный специалист с медицинским образованием. Врач-онколог, хирург Мария Федина рассказала «Клопс», что бывает, если от новообразования избавиться не у врача, а в обычном салоне красоты.

Некоторые пациенты почему-то считают, что удаление невуса (родинки) — это пустяк. И что подобною процедуру может провести рядовой косметолог в маленьком кабинете рядом с домом, недоумевает доктор.

«В моей практике была реальная история, когда молодой человек решил избавиться от небольшого коричневого образования на шее именно в таком заведении», — вспоминает онколог.

Мужчине не нравилась родинка, и он попросил её прижечь, продолжает Федина. Спустя полтора-два года пациент всё же обратился к доктору. Но к тому моменту у него уже было выявлено прогрессирующее онкологическое заболевание.

«Мы долго не могли выяснить первичный очаг. Позже пациент вспомнил, что удалял родинку в салоне красоты», — продолжает рассказ Мария Федина.

Как оказалось, то самое коричневое образование на шее, которое мужчина удалил и забыл, действительно было меланомой, давшей метастазы.

«Убрать родинку или нет, может решать только доктор. Причём именно врач-онколог», — обращает внимание специалист.

В каких случаях важно показаться доктору

Перед удалением новообразования, чтобы выяснить его природу;

При большом количестве родинок на теле;

Если у близких родственников обнаружена меланома;

В случае любых изменениях невуса: размера, цвета, текстуры, появления асимметрии, уплотнения, воспаления, шелушения.

Ранняя диагностика родинок и своевременное посещение онколога увеличивают шансы на успешное лечение злокачественных новообразований кожи, подытожила онколог.

Доктор рассказал, чем родинка отличается от опасной меланомы.