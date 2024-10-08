Фрукт-супергерой: чем полезно авокадо

В России авокадо появилось в продаже около двадцати лет назад, но особого спроса на него не было, пока в последний годы этот фрукт — а это именно фрукт — не начал мелькать на фотографиях в соцсетях. Вскоре благодаря своему составу и вкусу фрукт стал популярным, особенно у тех, кто стремится придерживаться здорового образа жизни. Авокадо — настоящий суперфуд, который заслуживает места в ежедневном рационе. Богатое витаминами, минералами и полезными жирами, авокадо является незаменимым элементом здорового питания.

История авокадо

Родиной авокадо считают древнюю Мексику. В эпоху колонизации Америки (конец XV — XVI век) авокадо было завезено в Европу, однако особенного восторга не вызвало. Хотя о пользе фрукта уже знали, его популярности мешала большая косточка, которая занимала половину плода. За дело взялись селекционеры, и на сегодняшний день существует уже около 600 сортов авокадо, включая те, в которых косточки теперь и вовсе нет. Один из самых популярных — "Хаас", названный так в честь американского садовода-селекционера, который его и вывел.

Витамины и минералы

Этот экзотический фрукт содержит как минимум 20 витаминов и минералов. Среди них магний, калий, медь, железо, цинк и фосфор. Витаминный состав авокадо тоже впечатляет: есть А, Е, С, К и витамины группы В, включая В6 и фолиевую кислоту. Особенно много витамина Е, который является мощным антиоксидантом и помогает защищать клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов. Его содержание на 100 г фрукта составляет около 14% от суточной потребности организма.

Защита нервной системы

Калия в авокадо тоже 14% от суточной нормы на 100 г. Он необходим для нормального функционирования нервной системы. Недостаток калия может вызывать раздражительность, усталость и даже судороги. Еще этот элемент помогает поддерживать баланс жидкости в организме, регулирует работу мышц и улучшает передачу нервных импульсов.

Польза авокадо для пищеварения

В авокадо большое количество клетчатки, которая важна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Всего 100 г авокадо могут обеспечить до 7 г клетчатки, что составляет около 27% от рекомендуемой дневной нормы. Клетчатка помогает поддерживать нормальную перистальтику кишечника и улучшает процесс пищеварения.

Усвоение питательных веществ

Авокадо не только само богато питательными веществами, но и помогает усваивать их из других продуктов. Многие витамины, такие как А, Е и К, являются жирорастворимыми, то есть для их эффективного усвоения организму нужны жиры. Благодаря высокому содержанию полезных жиров авокадо способствует более полному усвоению этих витаминов из пищи.

Противовоспалительное действие

Авокадо помогает бороться с хроническими воспалениями в организме за счет содержания в нем витамина Е. Хронические воспаления могут стать причиной различных заболеваний, таких как артрит, диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Витамин Е, являясь сильным антиоксидантом, снижает воспалительные процессы и защищает клетки организма от повреждений, помогая предотвращать развитие различных патологий.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Фрукт богат олеиновой кислотой, которая относится к мононенасыщенным жирным кислотам. Они помогают снизить уровень "плохого" холестерина, который откладывается бляшками в сосудах, и повысить уровень "хорошего", который необходим для правильной работы мозга, нервной системы и выработки важных гормонов. Это способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Здоровье глаз

Авокадо содержит два мощных антиоксиданта — лютеин и зеаксантин, которые играют важную роль в поддержании здоровья глаз. Эти вещества помогают защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, улучшают зрение в сумерках или темноте, снижают риск развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты, которые являются основными причинами потери зрения в пожилом возрасте.

Авокадо и похудение

Есть мнение, что авокадо не подходит для тех, кто следит за калориями, из-за его высокой энергетической ценности (около 160 ккал на 100 г). Действительно, злоупотреблять им не стоит — оптимальной, по разным источникам, является порция примерно в 100 г, или половина плода авокадо в день. А полезные жиры, содержащиеся в авокадо, способствуют быстрому насыщению, что позволяет дольше обходиться без перекусов. Еще авокадо помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что предотвращает резкие скачки аппетита. Однако из-за большого содержания жиров фрукт не стоит употреблять людям с заболеваниями печени и проблемами пищеварения.

Полезные рецепты

Салат с авокадо, помидорами и моцареллой

Ингредиенты:

1 спелое авокадо.

2 средних помидора.

150 г моцареллы.

Несколько листьев свежего базилика.

Оливковое масло — 2 столовые ложки.

Сок половины лимона.

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте кубиками. Помидоры и моцареллу нарежьте ломтиками. В глубокой миске смешайте авокадо, помидоры и моцареллу. Полейте салат оливковым маслом и лимонным соком. Добавьте соль и перец по вкусу. Украсьте свежими листьями базилика и подавайте к столу.

Такое блюдо вполне может заменить обед в жаркий день.

Тост с авокадо и яйцом-пашот

Ингредиенты:

1 спелое авокадо.

2 кусочка цельнозернового хлеба.

2 яйца.

Лимонный сок — 1 чайная ложка.

Соль и перец по вкусу.

Немного зелени для украшения.

Приготовление:

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и разомните мякоть вилкой, добавив лимонный сок, соль и перец. Намажьте авокадо на поджаренные кусочки хлеба. Для яйца-пашот доведите воду до кипения и аккуратно влейте яйцо в кастрюлю, варите 1–3 минуты. Выложите яйца-пашот на тосты с авокадо, украсьте зеленью и подавайте.

Этот рецепт идеально подходит для завтрака, так как сочетание авокадо и яйца дает организму полезные жиры и белки.

Гуакамоле с чипсами из лаваша

Ингредиенты:

2 спелых авокадо.

1 небольшой помидор.

1 небольшая луковица.

Сок одного лайма.

1 зубчик чеснока.

Щепотка соли.

Немного свежей кинзы (на ваш вкус).

Лаваш — 2 листа.

Оливковое масло — 1 столовая ложка.

Специи для посыпки чипсов: паприка, сушеный чеснок, укроп — по вкусу.

Приготовление:

Разомните авокадо в пюре. Нарежьте мелко помидор и лук, добавьте их в авокадо. Выдавите чеснок, добавьте сок лайма и соль, тщательно перемешайте. Можно добавить немного кинзы для аромата. Для чипсов разрежьте лаваш на треугольники, смажьте оливковым маслом и посыпьте специями. Выложите лаваш на противень и запеките в духовке при 180 °C 5–7 минут до золотистого цвета. Подавайте гуакамоле с домашними чипсами.

Этот легкий и полезный соус станет отличной закуской для вечеринки или перекуса.

Авокадо — это не просто вкусный ингредиент для салатов или тостов, этот фрукт еще и включает в себя множество полезных веществ, которые способствуют укреплению здоровья. Авокадо поддерживает здоровье сердца, нервной и пищеварительной систем, глаз. Включив его в свой рацион, вы поспособствуете тому, что ваш организм получает все необходимое.