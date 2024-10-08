Диетолог поделилась, как сделать завтрак полезным

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, как сделать завтрак наиболее полезным.

«Мы ночью спим, но наш организм работает. Утром мы просыпаемся, и энергии нет. В первый час после пробуждения важно позавтракать. Завтрак является одним из основных приемов пищи, именно он запускает метаболические часы на перспективу суток. Человек, который своевременно не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ. Тем, кто хочет расстаться с лишними килограммами или не набрать вес, важно завтракать в первый час после пробуждения. Завтраки дают энергию на начало рабочего дня», - пояснила специалист в беседе с НСН.

По ее словам, варианты завтрака могут быть разными, однако сделать питание разнообразным при наличии двух-трех приемов пищи нереально.

«Поэтому питаться необходимо от четырех до шести раз в день, в зависимости от того, в котором часу мы просыпаемся. Завтрак может иметь в составе зерновые, к примеру, в кашах большое количество растительных волокон, минеральных веществ. Ее можно заправить сезонными фруктами, ягодами, орехами, маслом. Другой вариант завтрака – зерновой хлеб с авокадо или котлета с овощами. Блюдом для завтрака также может быть омлет. Тем, кто не успевает есть дома, можно прихватить с собой пару яиц и съесть их в офисе. Либо выбрать зерновой хлеб с кусочком семги, зелени», - резюмировала диетолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-нутрициолог и диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, омолаживающие организм.