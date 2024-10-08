Названы лучшие способы снять симптомы похмелья

От похмелья помогут обильное питье и хороший сон, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. В первом случае, отметила эксперт, подойдут чистая вода без газа, рассол без уксуса, а также слабый сладкий чай с лимоном и медом. По ее словам, главной задачей в таких ситуациях является скорейший выведение из организма токсинов.

Избегайте крепкого чая, кофе, газированных напитков и, особенно, повторного употребления алкоголя. Эти напитки не только не облегчат состояние, но и увеличат нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки. Спиртное усилит интоксикацию. Поможет хороший сон — в это время печень активно вырабатывает ферменты, которые успешно борются с продуктами распада этанола, расщепляя их до безопасных соединений, — объяснила Лялина.

Собеседница подчеркнула, что допустим прием препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты и энтеросорбентов (активированный уголь), которые выведут не всосавшийся алкоголь и купируют симптомы тошноты. Биолог напомнила, что алкоголь выводится из мужского организма быстрее, чем из женского.

Ранее врач Вера Сережина назвала самые вредные виды алкогольных напитков. В их число вошли пиво и коктейли.

Тем временем ученые Оксфордского университета выяснили, что регулярное употребление пива может представлять больший риск для здоровья, чем крепкие напитки. Как оказалось, этот алкоголь приводит к повреждению печени и почек.