Мужчинам рассказали, какие упражнения лучше всего повышают потенцию

Для повышения потенции мужчинам нужно выполнять в спортзале многосуставные упражнения: жимы, тяги и приседания, рассказал NEWS.ru сексолог Павел Фельдман. Он отметил, что помогает бег, езда на велосипеде, а также растяжка.

Многосуставные упражнения: жимы, тяги, приседания. В таких упражнениях выработка тестостерона наибольшая. Главное тренироваться не до полного отказа. Приседания, сведения и разведения ног в тренажере, ягодичный мост — они укрепляют мышцы тазового дна и улучшают приток крови к паховой области, что также улучшает потенцию, — добавил Фельдман.

Эксперт подчеркнул: бег, ходьба, езда на велосипеде улучшают кровообращение, работу сердца, обменные процессы, что также будет благоприятно сказывается на мужском здоровье. Данные виды физической активности улучшают выносливость организма, «что пригодится в постели».

А если это быстрый бег (спринт), то он положительно скажется на выработке тестостерона. Для активации нервных окончаний в тазобедренной области помогает бег с высоким подниманием коленей. Помогают растяжка и упражнение Кегеля. Последнее улучшает эрекцию и тренирует навык продления полового акта, — подытожил Фельдман.

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