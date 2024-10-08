Терапевт развеяла главный миф о картофеле

Картофель, вопреки распространенному мнению, является диетическим продуктом, рассказала терапевт Видновской клинической больницы Подмосковья Дилфуза Ишбаева. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнула, что главное — правильно приготовить блюдо из картофеля, чтобы в нем сохранились полезные вещества.

Многие вычеркивают картофель из списка диетических продуктов, и, как оказалось, напрасно. При правильном приготовлении картошка может быть очень полезной для тех, кто следит за весом, — пояснила Ишбаева.

Терапевт отметила, что картофель сохраняет полезные свойства при минимальной обработке. По ее словам, лучше употреблять продукт с кожурой, чем в виде пюре. Она рассказала, что так в картофеле сохраняется большое количество клетчатки, витаминов, минералов и калия. Ишбаева также посоветовала запекать картошку или варить в мундире.

Она добавила, что продукт содержит разнообразные фитонутриенты, обладающие антиоксидантными свойствами. Врач поделилась, что картофель укрепляет здоровье, защищает от свободных радикалов, снижает риски развития ожирения, диабета и болезней сердца.

Косметолог Ольга Нелюбова ранее рассказала, что при наличии проблем с кожей обязательно стоит соблюдать правила питания. По ее словам, молочные продукты, острая пища, а также продукты с высоким гликемическим индексом, например белый хлеб или кондитерские изделия, негативно влияют на состояние кожи лица и вызывают высыпания.