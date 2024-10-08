Можно ли есть малину на голодный желудок

Многие люди опасаются есть некоторые продукты на голодный желудок, но что насчёт малины? На этот вопрос ответил врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Мария Комбарова.

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Доктор развеяла все опасения: малину на голодный желудок есть можно. Это не несёт никаких негативных последствий.

Любые продукты можно есть на голодный желудок. Аккуратность при употреблении ягоды нужно проявлять пациентам с симптомами функциональной диспепсии, но, как правило, они в большинстве случаев знают, какие продукты у них вызывают нарушение пищеварения.

Напомним, ранее мы писали о самых полезных ягодах. В топ-5 вошла и малина.