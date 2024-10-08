Что происходит с телом, когда мы поднимаем тяжести каждый день

Исследования показывают, что силовые тренировки помогают сохранить костную и мышечную массу, снизить риск возникновения хронических заболеваний, улучшить общий вид тела. И это далеко не все их преимущества.

© Ferra.ru

Доктор Милика Макдауэлл, врач физиотерапии, сертифицированный специалист по лечебной физкультуре и вице-президент по операциям в Gait Happens, говорит, что поднятие тяжестей — это отличный способ сделать кости крепкими и здоровыми, увеличить размер мышц, повысить выносливость. Также это полезно для неврологической и когнитивной систем. Силовые тренировки помогают и сжигать калории.

© Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Если поднятие тяжестей станет вашей ежедневной привычкой, то вы с большей вероятностью её будете придерживаться. При этом известно, что последовательность — ключ к достижению заметных результатов в любой программе тренировок.

Кейт Лиглер, сертифицированный персональный тренер, тренер по выносливости, добавляет, что ежедневный подъём тяжестей улучшает настроение и повышает функциональную подготовку. Такие упражнения могут высвобождать эндорфины, которые снижают уровень стресса и беспокойства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.