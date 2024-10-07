Почему утром нужно есть овсянку

Ленивая овсянка, которую можно приготовить ещё с вечера, действительно стала популярной. И вот чем она так полезна для организма.

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Помощь в контроле веса. Овёс содержит много белка, клетчатки, полезных жиров. Эти вещества насыщают, снижают риск переедания.

Улучшение пищеварения. Овсянка, сваренная на ночь, богата бета-глюканом. Этот тип растворимой клетчатки способствует здоровому пищеварению.

Повышение концентрации. В овсе содержится большое количество сложных углеводов. Они дают постоянный приток энергии к мозгу.

Снижение уровня холестерина. Исследования показывают, что регулярное употребление овса может уменьшить показатели холестерина.

Снижение кровяного давления. Метаанализ 21 исследования, проведённый в 2023 году, показал, что овёс эффективнее снижает артериальное давление по сравнению с более очищенными злаками.

Поддержание иммунитета. Всё потому, что в овсе много бета-глюкана.

Поддержание здорового уровня сахара в крови. Овёс богат медленно усваиваемыми углеводами и клетчаткой. При этом он полезен даже для людей с диабетом 2 типа.

Улучшение питания. Овсянка позволяет получить клетчатку, магний, железо и цинк, которых многим не хватает.

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