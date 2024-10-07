Как надолго сохранить психическое здоровье крепким

Заботиться о своем ментальном здоровье важно не менее тщательно, чем о физическом. О способах надолго сохранить свою психику крепкой рассказал врач Трубчевской ЦРБ Сергей Горовой.

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По словам медика, в первую очередь необходимо уделить внимание своей самооценке, поскольку здравый взгляд на себя и свои способности придает уверенности и позволяет сохранять самообладание в стрессовых ситуациях. Кроме того, это демонстрирует человека в лучшем в свете в глазах незнакомцев.

Доктор также рекомендовал стараться сохранять самообладание в непростые моменты и стараться жить «здесь и сейчас», в том числе отпускать прошлые обиды и не пытаться постоянно предсказать будущее.

— Забота о своем психическом и эмоциональном здоровье может определить качество и удовольствие от того, как мы проживаем свой каждый день жизни, — передает слова Горового газета «Земля Трубчевская».

«Токсичный позитив» — термин, который все чаще звучит из уст специалистов по ментальному здоровью. Это дисфункциональное управление эмоциями без полного признания негативных состояний, особенно печали и гнева. Практически каждый человек в своей жизни переживает ситуации, когда ему приходится искусственно вызывать в себе положительные эмоции. К чему может привести состояние, в котором люди не разрешают себе злиться и грустить, потому что «всегда надо улыбаться», читайте в материале «Вечерней Москвы».