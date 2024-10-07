В чем основная польза картофельного пюре

Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пользу картофельного пюре. Выпуск с объяснениями специалистов доступен на сайте телеканала.

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Гандельман рассказал, что в картофеле содержится калий. Этот микроэлемент участвует в работе электрической системы сердца, уточнил он.

«Если калия мало, возникает аритмия», — объяснил кардиолог. Он добавил, что это состояние может быть опасным для жизни.

Продеус, в свою очередь, рассказал, что картофель также содержит микроэлемент кобальт, который делает возможным процесс деления клетки. По словам врача, этот процесс особенно важен для клеток крови, переносящих кислород — эритроцитов.

«Эритроцитов за каждую секунду мы должны образовывать один миллион. Что для этого надо? Чтобы клеточки делились», — заключил Продеус.

Ранее Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли россиянам пользу пирожков с картошкой. Врачи заявили, что в картошке содержится вещество, полезное для здоровья костей.