Уролог перечислил полезные для здоровья свойства поцелуев

Существует полноценная наука о человеческих поцелуях под названием филематология. Уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал о нескольких полезных для здоровья свойствах такого вида тактильного контакта.

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По словам медика, во время поцелуя у человека поднимается настроение и снижается уровень стресса благодаря резкому увеличению концентрации нейромедиаторов дофамина и окситоцина в крови.

Помимо этого высвобождается и тестостерон, который влияет на уровень сексуального возбуждения как у мужчин, так и у женщин. Доктор также отметил, что частые поцелуи препятствуют появлению морщин, укрепляют иммунную систему, поднимают настроение, а также снижают ощущение боли.

— Целуйтесь на здоровье! — передает слова Аглиуллина UfaTimes.ru.

Поцелуи делают человека намного счастливее и помогают быстрее построить карьеру. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

Однако привычное нам выражение чувств может принести и немало неприятностей. «ВМ» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, какие заболевания передаются через поцелуи.