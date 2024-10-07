Какие продукты помогают справиться со стрессом

О том, какие продукты помогут снизить уровень стресса, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

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Поддержать нервную систему, повысить стрессоустойчивость нейронов головного мозга помогает триптофан — аминокислота, которую организм не синтезирует самостоятельно. Это вещество — предшественник серотонина и мелатонина, которые отвечают за настроение и суточные ритмы. В организм он поступает извне, вместе с пищей.

Натуральные источники триптофана — это твердые сорта сыра, творог, молоко, йогурт, овес, какао, соя и цельнозерновой хлеб, перечислила врач.

Также при стрессе важно обеспечить организм достаточным количеством магния. Он помогает справиться с нервным возбуждением, улучшает стрессоустойчивость, помогает мозгу восстановиться после эмоционального потрясения.

Больше всего магния содержится в шпинате, брокколи, капусте, орехах и семечках, цельнозерновых продуктах, бобовых (фасоли, сое и чечевице), бананах, авокадо и темном шоколаде (с содержанием какао не менее 70%), подчеркнула невролог.

Имеются некоторые доказательства, что справиться с тревогой и посттравматическим стрессом помогают и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, пишут "Известия".

По словам специалиста, еще одно вещество, способное помочь при стрессе, — витамин B9, также известный как фолиевая кислота. Она способствует выработке «гормона счастья» — серотонина.

Источники фолиевой кислоты — яйца, бобовые, печень и субпродукты, листовые овощи (спаржа, капуста, салат), грибы, дополнила Демьяновская.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее врач общей практики Александр Мясников рассказал, чем опасны сахарозаменители.