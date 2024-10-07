Доктор Мясников рассказал, почему он так молодо выглядит

Доктор Александр Мясников в свои 71 год поражает активностью и жизнелюбием. Aif.ru попробовал узнать у него секреты молодости.

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— Часто люди отказываются от лекарств, считая их «химией», но при этом пьют чай с травами, такими как мята, мелисса, рябина и шиповник, считая всё натуральное полезным. Это так? Или есть риск навредить себе?

— Лекарства значительно увеличили продолжительность и качество жизни на Земле, но они могут стимулировать организм, а не укреплять иммунитет. Если бы лекарства исчезли, больные и здоровые люди умирали бы, отметил он в беседе с aif.ru. Миллионы людей принимают лекарства, хотя здоровы, но имеют факторы риска, такие как повышенный уровень холестерина или сахара в крови. Лекарства — это единственный способ противостоять болезням, а не укреплять иммунитет. Что вы понимаете под словом «химия»? 99% всех лекарств происходят из растительного мира. Однако бесконтрольный приём лекарственных растений может привести к проблемам со здоровьем.

«Когда пациент приходит ко мне, я спрашиваю, что он принимает, и он называет аспирин, омепразол и чай с мятой, не понимая, что всё это может иметь серьёзные побочные эффекты». В США 25% токсического поражения печени связано с травами.

— Есть ли полезные и здоровые диеты? Или любое ограничение в питании вредит здоровью?

Диеты предназначены для больных, а здоровые люди должны придерживаться здорового питания. Но у нас разное отношение к этому: кто-то ест всё подряд, включая вредные продукты, а кто-то строго следит за калориями, белками и углеводами. Диета должна быть разумной, похожей на средиземноморскую: 2000 калорий в день, по полкило овощей и фруктов, продукты из цельного зерна, умеренное количество молочных продуктов, рыба, бобовые…

— Что насчёт вина? Правда ли, что три чашки кофе в день полезны для сердца?

— Три чашки кофе в день полезны для сердца и печени. Кофе содержит около 700 полезных веществ, не повышает давление и снижает частоту инфарктов. Его можно и нужно пить при подагре, остеопорозе и аритмии.

— Нужно ли проходить 10 000 шагов в день? Или всё зависит от состояния здоровья? Ходьба полезна или вредит суставам?