Как повысить иммунитет с помощью вкусных напитков

С приходом холодного времени года наш организм нуждается в дополнительной поддержке. Оно и понятно — солнца и прогулок на свежем воздухе вместе со свежими фруктами и овощами становится меньше, а стрессов и вирусов — все больше. Напитки, богатые витаминами и антиоксидантами, могут стать отличным подспорьем в укреплении иммунитета для детей и взрослых. Берите на заметку!

Облепиховый чай

Ярко-оранжевые ягоды облепихи — это настоящий кладезь витаминов, особенно С и Е. Чай из облепихи помогает бороться с инфекциями и укрепляет защитные функции организма, а также улучшает состояние кожи и волос. Лучше всего растолочь ягоды до состояния пюре, залить кипятком и настоять смесь с термосе или под полотенцем. Если будете добавлять мед, то, чтобы он не потерял своих целебных свойств, дождитесь, когда чай остынет.

Имбирный чай с лимоном и медом

Имбирь обладает сильными противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а лимон богат витамином С. Добавьте мед в остывший отвар для дополнительной поддержки иммунной системы и наслаждайтесь согревающим и восстанавливающим напитком. А еще такое питье отлично подходит при малейших признаках простуды или боли в горле.

Смородиновый морс

Черная смородина — один из самых мощных источников витамина С, который помогает организму эффективно бороться с вирусами и бактериями. Домашний морс из черной смородины улучшает обмен веществ и тонизирует. Важно помнить, что витамин С разрушается от высоких температур, поэтому такой морс тоже нельзя кипятить: просто залейте растолченные ягоды очень горячей водой и дайте напитку настояться.

Чай с куркумой

Куркума содержит куркумин, который обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Добавьте куркуму в теплую воду, молоко (обычное или растительное) или чай с лимоном и медом для укрепления иммунитета и общего улучшения здоровья.

Клюквенный морс

Клюква богата антиоксидантами и витамином С, что делает ее отличным помощником в борьбе с простудными заболеваниями. Клюквенный морс не только укрепляет иммунитет, но и способствует безопасному поддержанию здоровья мочеполовой системы.

Зеленый чай с мятой

Зеленый чай известен своими антиоксидантными свойствами, а мята помогает успокоить и снять напряжение. Этот напиток поддерживает иммунитет за счет улучшения работы клеток-защитников организма. Обратите внимание: такой чай нужно с осторожностью пить людям с низким давлением, а вот тем, у кого оно повышено, он прямо-таки показан.

Шиповниковый отвар

Шиповник — один из лидеров по содержанию витамина С. Регулярное употребление отвара шиповника укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и помогает организму быстрее восстанавливаться после болезней. Его хорошо пить и для профилактики, чтобы легче перенести сезон простуд и вирусных инфекций.