Врач назвала способ не набрать вес при сидячей работе

Чтобы не набрать вес при сидячей работе, нужно отслеживать калории, поделилась с LIFE.ru врач-эндокринолог, к. м. н. Наталия Тананакина. По ее словам, дневная норма для женщин составляет 1800 ккал, для мужчин — 2400 ккал.

Врач отметила, что для хорошего метаболизма и пищеварения нужно пить примерно два литра воды в сутки. К тому же важно есть от трех до пяти раз в день, а ужинать — не позднее, чем за два-четыре часа до сна. При этом хронический недосып также может приводить к набору веса, так как он увеличивает потребление на 400 ккал в день из-за дефицита энергии, поэтому нужно спать не менее семи часов в сутки.

Идеальный выбор для завтрака — белковая еда: яйца, творог, а также цельнозерновой хлеб и овощи. Это обеспечит сытость на долгое время, — указала Тананакина.

Она добавила, что необходимо следить за порциями с помощью «метода тарелки», которая наполовину должна быть заполнена овощами, на четверть — белковой пищей и еще на четверть — гарниром. В роли перекуса лучше использовать фрукты, орехи или йогурт, а не сладости.

Жареное и фастфуд могут привести к скачку глюкозы в крови и увеличить аппетит, поэтому таких продуктов лучше избегать. К тому же нужно больше двигаться, тщательно пережевывать пищу и отказаться от ее употребления за компьютером, подытожила эндокринолог.

Ранее врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала, что справиться с тягой к сладкому помогут такие продукты, как фрукты, ягоды и горький шоколад. По ее словам, пристрастие к сладкому схоже с другими зависимостями.