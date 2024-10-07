Врач объяснила, как осенью обмануть организм и не располнеть

Осенью, на фоне авитаминоза, человека может тянуть к вредной пище сильнее обычного, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мария Калошина. Она отметила, что обмануть организм можно, если нормализовать режим питания и не делать слишком больших промежутков между приемами пищи.

Чтобы тяга к вредной пище на фоне осеннего авитаминоза не аукнулась набором веса, можно обмануть организм. Не делайте больших перерывов между приемами пищи. Организм очень избирательный, если долго не получает нужные питательные вещества, то нацеливается сразу на большое количество энергии, выбирая вредные продукты — сладости, жирное, жареную пищу, фастфуд, — добавила Калошина.

По ее словам, завтракать, обедать и ужинать лучше в одно и то же время. Важно снабдить себя достаточным количеством витаминов, напомнила эндокринолог.

В день рекомендовано потреблять не менее пяти порций овощей и фруктов. Например, на завтрак — яблоко или банан, на обед — огурец или помидор, на ужин — салат из капусты, в дополнение к этому два перекуса — любые ягоды или фрукты. Важно стараться, чтобы все фрукты были разнообразной расцветки — яркие, красочные, красиво их укладывать, повышая пищевой интерес к витаминным продуктам, — подытожила Калошина.

Ранее эндокринолог-диетолог Оксана Михалева раскрыла неожиданную пользу граната. По ее словам, фрукт способен помочь при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях из-за антиоксидантных, антимикробных и антиканцерогенных свойств. Специалист добавила, что гранат положительно влияет и на состояние кожи.