Названы лучшие идеи для уличных тренировок осенью

Журналисты Men Today назвали лучшие идеи для уличных тренировок осенью. Об этом сообщается в материале издания.

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Авторы предложили заняться пешим туризмом, так как он нормализует артериальное давление, укрепляет иммунную систему, а также снижает уровень стресса. Также рекомендуется бегать, выбирая при этом маршрут, в конце которого можно будет зайти в теплое место, и стараться дышать через нос, а не глотать холодный воздух ртом.

Также журналисты посоветовали заняться теннисом, спортивным ориентированием и маунтинбайком, который избавляет от лишнего веса, улучшает состояние костей и суставов и исправляет осанку.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о нюансах проведения уличных тренировок в зимний период. Специалист посоветовала перед такими занятиями пить достаточное количество воды, а также не тренироваться на голодный желудок. Бутова рекомендовала обратить внимание на одежду, которая должна быть многослойной.