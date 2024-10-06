Перечислено несколько полезных свойств овсянки, приготовленной с вечера

Эксперты отмечают множество полезных свойств овсяной каши, приготовленной вечером. Такой завтрак особенно подходит для людей, которые не имеют возможности готовить еду утром.

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Врачи рассказали, что овсянка способствует снижению веса, так как обеспечивает длительное чувство насыщения. Это помогает предотвратить переедание, ведь блюдо богато белком, пищевыми волокнами и полезными жирами.

Кроме того, овсянка улучшает пищеварение благодаря содержанию бета-глюкана. Этот компонент способствует образованию гелеобразного вещества в кишечнике, что замедляет процесс перемещения пищи по желудочно-кишечному тракту.

Регулярное включение овсянки в рацион положительно сказывается на функционировании головного мозга. Она способствует улучшению когнитивных функций и памяти благодаря наличию сложных углеводов, которые обеспечивают дополнительную энергию организму, пишет ETNT.

Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров рассказал, кому опасно употреблять овсяную кашу.