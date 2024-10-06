Перечислено несколько полезных свойств овсянки, приготовленной с вечера

Врачи назвали несколько полезных свойств овсянки, приготовленной с вечера
Эксперты отмечают множество полезных свойств овсяной каши, приготовленной вечером. Такой завтрак особенно подходит для людей, которые не имеют возможности готовить еду утром.
Врачи рассказали, что овсянка способствует снижению веса, так как обеспечивает длительное чувство насыщения. Это помогает предотвратить переедание, ведь блюдо богато белком, пищевыми волокнами и полезными жирами.
Кроме того, овсянка улучшает пищеварение благодаря содержанию бета-глюкана. Этот компонент способствует образованию гелеобразного вещества в кишечнике, что замедляет процесс перемещения пищи по желудочно-кишечному тракту.
Регулярное включение овсянки в рацион положительно сказывается на функционировании головного мозга. Она способствует улучшению когнитивных функций и памяти благодаря наличию сложных углеводов, которые обеспечивают дополнительную энергию организму, пишет ETNT.
Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров рассказал, кому опасно употреблять овсяную кашу.