Чем грозит бесконтрольное голодание

Бесконтрольное голодание может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. Об этом, ссылаясь на диетолога-нутрициолога Ларису Габдулхакову, пишут «Известия» в воскресенье, 6 октября.

«Это может привести к резкому ухудшению общего состояния, например, упадку сил, головокружению, обморокам, тошноте. Также возможно обострение хронических заболеваний, таких как панкреатит, холецистит, пиелонефрит, гастрит и т. д., и появлению новых болезней, в том числе таких, как острая язва желудка с кровотечением. Ну а самое неожиданное то, что человек вместо похудения может набрать ещё больший вес», — подчеркнула эксперт.

Есть несколько вариантов голодания. Самый частый — когда у человека лишний вес из-за жировых отложений, и голод кажется спасением. Эта позиция ошибочна. Причиной появления жира, как правило, является дефицит белка, клетчатки и витаминов. Когда человек начинает бесконтрольно голодать, ситуация ещё больше ухудшается. Другой вариант — лечебное голодание. Оно ведётся только под присмотром врача и в больнице. В этом случае человека готовят к процедуре и потом постепенно из неё выводят.

«Третий вариант — интервальное голодание, которое, однако, может подойти только для части населения, если желудочно-кишечный тракт готов к этому. Интервальное голодание помогает снизить вес, набрать мышцы, уменьшить тягу к сладкому, оздоровиться и сделать перезагрузку организма. Но опять же всегда нужно знать состояние здоровья, прежде чем переходить на такой стиль питания. Мое мнение как врача — голодание может помочь решить проблему, если оно показано», — пояснила Габдулхакова.

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