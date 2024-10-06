«Йога-ягодицы»: врач рассказал о распространенной травме

Эксперт также назвал способы её предотвращения.

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Йога — это практика, которая помогает обрести баланс между телом и разумом, развивает гибкость, силу и выносливость. Хотя она полезна как для физического, так и для умственного развития, следует помнить, что некоторые позы могут привести к травме.

Что такое «йога-ягодицы»?

«При неправильной технике или чрезмерных нагрузках во время йоги могут возникнуть травмы. Одной из самых распространённых является так называемая «йога-ягодицы», или проксимальная тендинопатия подколенного сухожилия».

Эта проблема возникает в месте прикрепления сухожилия к седалищному бугру, то есть прямо под ягодицей.

Многие игнорируют начальные признаки этой боли, считая её естественной частью процесса тренировки.

Это может быть связано с психологическим стремлением к максимальной гибкости и мастерству, что нередко заставляет продвигаться дальше, несмотря на дискомфорт. Однако важно прислушиваться к своему телу и не допускать усугубления травмы.

Симптомы

Основным симптомом проксимальной тендинопатии подколенного сухожилия является боль в области, где сухожилие соединяется с седалищным бугром. Обычно она возникает при наклонах вперёд, глубоких приседаниях или растяжках, например, в позе наклона вперёд. Часто боль ощущается как глубокая или пульсирующая в области ягодиц, усиливаясь после практики йоги.

Важно отметить, что дискомфорт может усиливаться в покое после физических нагрузок.

Причины

Основные причины тендинопатии связаны с чрезмерным растяжением и напряжением подколенных сухожилий, особенно если тело недостаточно к этому подготовлено. Гипермобильность суставов, слабость мышц и перегруженные растяжки, особенно с прогибами, приводят к микротравмам в месте крепления сухожилий.

Наибольшему риску подвержены те, кто выполняет глубокие позы с интенсивными растяжками и наклонами вперёд, не уделяя внимания правильной технике выполнения.

Йога — это не только физическая практика, но и эмоциональный баланс.

Как избавиться от боли?

Основной принцип лечения тендинопатии — это покой и постепенное восстановление функций мышц.

Рекомендуется временно прекратить практиковать интенсивные растяжки и сосредоточиться на укреплении мышц бедра и ягодиц. Применение холодных компрессов, противовоспалительных препаратов и физиотерапии облегчит боль и уменьшит воспаление.

Для ускорения восстановления могут быть полезны методики PRP-терапии (плазмотерапии) и массаж для улучшения кровообращения в зоне повреждения. Однако их применение допустимо только после консультации с врачом.

Постепенное возвращение к йоге должно сопровождаться корректировкой техники и регулярными консультациями с инструктором. Не менее важно в процессе лечения пересмотреть отношение к практике.

Важно научиться быть терпеливыми к своему телу, а также фокусироваться на процессах восстановления. Психологическое давление, связанное с необходимостью быстрого прогресса, должно уступить место осознанному подходу, направленному на заботу о теле.