«Йога-ягодицы»: врач рассказал о распространенной травме

Йога: травмы, причины, симптомы, лечение и профилактика
Эксперт также назвал способы её предотвращения.
Йога — это практика, которая помогает обрести баланс между телом и разумом, развивает гибкость, силу и выносливость. Хотя она полезна как для физического, так и для умственного развития, следует помнить, что некоторые позы могут привести к травме.
Что такое «йога-ягодицы»?
«При неправильной технике или чрезмерных нагрузках во время йоги могут возникнуть травмы. Одной из самых распространённых является так называемая «йога-ягодицы», или проксимальная тендинопатия подколенного сухожилия».
Эта проблема возникает в месте прикрепления сухожилия к седалищному бугру, то есть прямо под ягодицей.
Многие игнорируют начальные признаки этой боли, считая её естественной частью процесса тренировки.
Это может быть связано с психологическим стремлением к максимальной гибкости и мастерству, что нередко заставляет продвигаться дальше, несмотря на дискомфорт. Однако важно прислушиваться к своему телу и не допускать усугубления травмы.
Симптомы
Основным симптомом проксимальной тендинопатии подколенного сухожилия является боль в области, где сухожилие соединяется с седалищным бугром. Обычно она возникает при наклонах вперёд, глубоких приседаниях или растяжках, например, в позе наклона вперёд. Часто боль ощущается как глубокая или пульсирующая в области ягодиц, усиливаясь после практики йоги.
Важно отметить, что дискомфорт может усиливаться в покое после физических нагрузок.
Причины
Основные причины тендинопатии связаны с чрезмерным растяжением и напряжением подколенных сухожилий, особенно если тело недостаточно к этому подготовлено. Гипермобильность суставов, слабость мышц и перегруженные растяжки, особенно с прогибами, приводят к микротравмам в месте крепления сухожилий.
Наибольшему риску подвержены те, кто выполняет глубокие позы с интенсивными растяжками и наклонами вперёд, не уделяя внимания правильной технике выполнения.
Йога — это не только физическая практика, но и эмоциональный баланс.
Как избавиться от боли?
Основной принцип лечения тендинопатии — это покой и постепенное восстановление функций мышц.
Рекомендуется временно прекратить практиковать интенсивные растяжки и сосредоточиться на укреплении мышц бедра и ягодиц. Применение холодных компрессов, противовоспалительных препаратов и физиотерапии облегчит боль и уменьшит воспаление.
Для ускорения восстановления могут быть полезны методики PRP-терапии (плазмотерапии) и массаж для улучшения кровообращения в зоне повреждения. Однако их применение допустимо только после консультации с врачом.
Постепенное возвращение к йоге должно сопровождаться корректировкой техники и регулярными консультациями с инструктором. Не менее важно в процессе лечения пересмотреть отношение к практике.
Важно научиться быть терпеливыми к своему телу, а также фокусироваться на процессах восстановления. Психологическое давление, связанное с необходимостью быстрого прогресса, должно уступить место осознанному подходу, направленному на заботу о теле.