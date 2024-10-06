Как «пукающая прогулка» может улучшить здоровье

Специалист по здоровому образу жизни Мейрлин Смит представила новый термин — «пукающая прогулка» — для описания прогулки после ужина, которая может способствовать улучшению здоровья. Она утверждает, что такая практика, сопровождающаяся метеоризмом, помогает снизить риск развития диабета 2 типа и регулирует уровень сахара в крови.

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В видео, которое стало вирусным и собрало более 465 тыс. просмотров, Мейрлин Смит отмечает, что прогулка после еды может оказать положительное влияние на организм. Доктор Мэтью Камперт из клиники Кливленда согласен с ней и добавляет, что одним из преимуществ таких прогулок является снятие давления в желудке. Он поясняет, что такая практика активизирует гастроколический рефлекс, способствуя выведению пищи из организма.

Исследования показывают, что физическая активность, в том числе простая ходьба, вдвое эффективнее в контроле уровня сахара в крови по сравнению с традиционными медикаментами. Мэтью Камперт настоятельно рекомендует людям двигаться, особенно тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни или страдает преддиабетом.