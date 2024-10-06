Какие продукты и напитки портят зубную эмаль

Даже если вам повезло и с рождения достались красивые белые зубы, помните: эту природную красоту можно потерять с помощью самых обычных продуктов и напитков. Некоторые из них при постоянном употреблении могут нанести серьезный вред зубам, истончая и разрушая защитный слой. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала «Вечерней Москве», что может способствовать повреждению эмали и как с этим бороться.

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Зубная эмаль представляет собой тончайший, но при этом чрезвычайно прочный внешний слой зубов. Он защищает их от повреждений, перепадов температуры, химических воздействий и бактериальной атаки. Однако, несмотря на свою устойчивость, эмаль не является абсолютно неуязвимой. Она может подвергаться разрушению под действием ряда факторов, в первую очередь употребления определенных продуктов и напитков.

Цитрусовые и ягоды

Чаще всего речь идет о высококислотных продуктах, способных размягчать и растворять эмаль. В их числе цитрусовые фрукты, например, лимоны, апельсины, грейпфруты. Их кислота буквально «разъедает» поверхность зубов, нарушая целостность и защитные свойства эмали. То же самое происходит при употреблении других кислых плодов — ягод, яблок, киви.

Газировка

Но проблема не ограничивается только фруктами. Серьезную угрозу нашей эмали представляют сладкие газированные напитки. Они отличаются высоким содержанием фосфорной и лимонной кислот, что создает идеальные условия для разрушения зубов. Привычные кофе и черный чай также негативно влияют на состояние зубов, окрашивая их и делая более восприимчивыми к кариесу.

Алкоголь

Не менее опасным врагом эмали являются алкогольные напитки. Именно они способны растворять и размягчать ее поверхность, провоцируя ускоренное старение и повреждение. Наиболее агрессивными в этом плане считаются крепкие спиртные напитки — водка, виски, коньяк. Любителей вина, особенно красного, тоже просят не расслабляться. Здесь, кажется, и объяснять нечего: достаточно посмотреть в зеркало на зубы после бокала-другого.

Жвачка

Особую группу риска представляют любители жевательных резинок с подсластителями. Ксилит, аспартам и другие искусственные подсластители, содержащиеся в жвачке, могут наносить серьезный вред зубам, нарушая минеральный баланс эмали.

Сухофрукты

В этом списке есть даже, казалось бы, полезные и вполне невинные продукты. Так, регулярное употребление сухофруктов, особенно кислых сортов, способно провоцировать эрозию эмали. Ведь в процессе их переработки выделяются органические кислоты, которые оказывают разрушающее воздействие.

Как минимизировать риски

Конечно, это не значит, что нужно полностью отказаться от апельсинов, мандаринов или сладкой черники с клубникой. Если эти «опасные» продукты и напитки употребляются небольшими порциями, а не в течение всего дня, то вероятность нанесения серьезного вреда снижается.

Но при постоянном и многократном употреблении кислотосодержащих и сладких продуктов зубы будут подвергаться непрерывной атаке, что неизбежно приведет к их ослаблению и разрушению. Также нужно помнить о ряде правил, которые помогут минимизировать риски для зубной эмали.

Тщательно чистить зубы сразу после употребления кислых, сладких или алкогольных продуктов. Это поможет нейтрализовать вредное воздействие и предотвратить размягчение эмали. Или как минимум следует тщательно прополоскать рот водой. Все продукты из списка лучше всего употреблять во время основных приемов пищи, а не в течение всего дня.

Обязательно посещать стоматолога не реже одного раза в полгода для профессиональной гигиены и контроля за состоянием зубов. Врач сможет вовремя выявить первые признаки повреждения эмали и назначить необходимое лечение.

Стоит включить в рацион продукты, богатые кальцием, фтором и другими минералами, благотворно влияющими на состояние зубов. Это, к примеру, молочные изделия, морская рыба, зеленые овощи и орехи.