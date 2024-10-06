Ученые заявили, что бутылка пива улучшает микрофлору кишечника

Исследование ученых из Португалии показало, что у людей, которые каждый день употребляют бутылку пива, наблюдается больший уровень полезных бактерий и более здоровый кишечник. Однако это не исчерпывающие выгоды напитка.

© runews24.ru

Как сообщает The Sun, низкое разнообразие бактерий связано с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пиво – основной источник полифенолов, содержащихся в хмеле. Он также содержит ксантогумол, что снижает вероятность развития хронических заболеваний.

В исследовании участвовали 19 человек. Одним предлагали алкоголь, другим – безалкогольный аналог. К числу других положительных эффектов относятся похудение при разумном выборе закусок, детоксикация и снижение жира в печени.

Один из исследователей подчеркнул, что важно следить за объемом алкоголя, так как чрезмерное его количество может свести на нет все положительные эффекты.

Напомним, что найдена связь между лишним весом, употреблением кофе и риском инсульта. Ученые из США рассказали, можно ли есть фруктовую кожуру.