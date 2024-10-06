Шесть продуктов, которые старят людей быстрее всего

Наряду с пищей, которая положительно воздействует на организм, замедляя старение, есть продукты, способные оказать обратный эффект.

Согласно отчету журнала Fortune, переизбыток молочного в рационе чреват возникновением воспалительного процесса. Тогда как умеренное употребление молочных продуктов связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.

Исследования показали, что чрезмерное употребление острого может увеличить риск развития деменции.

"Употреблявшие более 50 граммов перца чили в день имели более низкие когнитивные показатели", - передает Pronews.gr.

Напомнили ученые и о рисках, связанных с соленой пищей и быстрыми углеводами. Тут также важно соблюдать меру.

"Правильное потребление углеводов в умеренном количестве важно для поддержания здоровья и баланса в нашем рационе. Как и соли", - отметили исследователи.

Искусственные подсластители и кофе в большом количестве также вошли в список продуктов, которые в избытке негативно воздействуют на здоровье.