Диетолог: готовить еду на поцарапанной сковороде опасно

Еду не стоит готовить на сковороде с поцарапанным антипригарным покрытием, потому что это может повысить риск развития рака. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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«Если антипригарное покрытие поцарапано ножом или вилкой, безжалостно выбрасываем сковородку. Тефлон начинает разрушаться, и она становится канцерогенной, что повышает риск развития рака», — подчеркнула Соломатина.

По ее словам, использовать можно только ту посуду, на которой нет царапин, сколов и трещин. Врач советует отдавать предпочтение вариантам из керамики, фарфора или стекла, которые считаются нейтральными в плане безопасности для здоровья.

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что алюминий — мягкий и легкий, обладает высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью, что делает его идеальным материалом для производства посуды. Однако алюминиевая посуда при неправильном использовании может стать причиной пищевого отравления или других негативных последствий для здоровья, подчеркнул он.