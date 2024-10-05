Как сделать ходьбу своей полезной привычкой? Вот 4 лайфхака

Этот вид физической активности разрешён практически всем людям. Его могут сделать своим «спортом» те, кому нельзя бегать и вообще сильно перетруждаться. Начать что-либо новое часто бывает непросто, но поэтапно вполне реально сформировать у себя новую здоровую привычку. Рассказываем, как сделать ходьбу буквально вашим хобби.

Как сделать ходьбу привычкой

Во-первых, планируйте ваши прогулки — внесите их в свой распорядок дня, посоветовал РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Во-вторых, на первых порах ставьте себе минимальные задачи.

«Если вы не привыкли к физической активности, начните с 10–15 минут в день и постепенно увеличивайте продолжительность», — отметил специалист.

В-третьих, отслеживайте результаты и мотивируйте себя. В этом помогут устройства и приложения, которые запишут каждый ваш шаг.

В-четвёртых, гуляйте с друзьями или родными. Так и интереснее, и быстрее пройдёт время.

«Занятие для пенсионеров». Врач развеяла 7 главных мифов о ходьбе

Сколько нужно ходить

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым проходить около 10 000 шагов в день, напомнил Антонов.

Однако медики не раз ставили под сомнение это правило.

Терапевт Ойсана Махмудова объяснила, как появилось это «золотое» правило. По её словам, японская компания по производству шагомеров выпустила устройство, рассчитанное как раз на 10 000 шагов. Его очень активно рекламировали — так, что жители разных стран до сих пор считают эту цифру нормой и научно доказанным фактом.

Как унаследовать бизнес ИП и что получить не удастся? Отвечает адвокат

Часто зеваете и злитесь на всех? Это может быть больше, чем просто недосып

Россиянам напомнили, как сэкономить на налогах при продаже или покупке квартиры