Как похудеть в щеках женщине за 30: быстрые и надежные методы

Женщины за 30 нередко задумываются, как похудеть в щеках. Эксперты назвали быстрые и надежные методы достижений этой цели.

Первое, с чего стоит начать, — изменить питьевой режим. Нехватка воды в организме нередко становится одной из причин отеков. Последние являются первопричиной нежелательной припухлости в области щек. Правильный питьевой режим поможет не только избавиться от отеков, но и улучшить состояние кожи.

Второе, что негативно сказывается на внешнем виде лица, — плохой сон. Многие женщины признали, что отсутствие отдыха делает кожу дряблой и тусклой. Кроме того, отсутствие достаточного количества сна также провоцирует отеки в области щек. Попробуйте изменить свой режим отдыха. Сомнологи рекомендуют засыпать не позже 23:00, лучше — в 22:00 или раньше.

Сложно отрицать, что достичь красоты лица проще, если пользоваться уходовыми средствами. Грамотно подобранные продукты, лучше по рекомендации опытного косметолога, также способны помочь справиться с припухлостью щек.

В Сети также набирает популярность фейс-фитнес и массаж гуаша. Благодаря этим практикам женщины не только избавляются от нежелательных объемов в лице, но и делают более подтянутой зону декольте и шеи.

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