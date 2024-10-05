Четыре «ленивых» упражнения для укрепления пресса

Идеальный пресс — мечта каждой девушки, активно занимающейся спортом. Чтобы добиться идеального рельефа, необходимо постоянно вносить разнообразие в тренировки. Фитнес-гуру Александра Новицкая подсказала нам несколько «ленивых» упражнений, которые вы легко внедрите в свой сет для зарядки.

Растяжка на бок

Опираемся на локоть, располагаясь на боку. Ноги вытягиваем, а вторую руку кладем на бедро. Таз держим приподнятым. Александра: «Опускаем медленно таз, затем возвращаемся в исходное положение, и следите, чтобы спина была прямая». Пресс при выполнении упражнения держим напряженным. Повторяем 10 раз на каждую сторону.

«По струнке»

Становимся на четвереньки, весь упор приходится на руки и колени. Поднимаемся так, чтобы встать на носки и вытянуться в планку. Спину держим прямой, а мышцы пресса в это время напряжены. Держим позу несколько секунд и расслабляемся. Повторяем 15 раз.

Перекат

Садимся на пол, сгибаем колени, а руки размещаем под коленями. Спину наш эксперт рекомендует немного скруглить, но не допускайте болезненных ощущений. Откидываемся назад и медленно перекатываемся до лопаток. Возвращаемся в исходное положение. Упражнение не рекомендуется людям с заболеваниями позвоночника, будьте осторожны.

Плие

Ложимся на бок, сгибаем руку в локте, вторую кладем перед собой. Слегка сгибаем ноги в коленях, стопы также соединены вместе. Пресс и мышцы ягодиц держим в напряжении. Поднимаем колено вверх, не разъединяя стопы. Возвращаемся в исходное положение. Смотрите, чтобы таз не двигался вслед за коленом. Повторяем 20 раз, тем самым прорабатывая косые мышцы живота.