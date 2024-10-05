Врач рассказала, как продлить молодость

Врач-специалист в области антивозрастной медицины Юлия Юсипова назвала эффективные методы, которые помогут «встряхнуть» организм и запустить процесс обновления на клеточном уровне, передает Monavista Daily.

1. Гормезис

Юлия Юсипова объясняет, что гормезис подразумевает небольшие дозы стресса, которые активируют защитные механизмы организма. Это способствует улучшению метаболизма, снижению воспалительных процессов и обновлению клеток.

2. Физическая активность

Спорт является одним из самых мощных способов поддержания молодости. Аэробные упражнения не только улучшают когнитивные функции, но и способствуют омоложению кожи. Силовые тренировки помогают ускорить метаболизм, а интенсивные интервальные упражнения способствуют сжиганию жира и нормализации работы сердца.

3. Пилатес и йога

Эти практики поддерживают хорошую осанку, улучшают гибкость, нормализуют сон и помогают справляться со стрессом.

4. Пищевые встряски

К таким методам относятся «имитация голодания» с ограничением калорийности, интервальное голодание по схеме 16 на 8 и кетогенная диета с низким содержанием углеводов.

5. Воздействие температур

Шокирование организма теплом и холодом способствует ускорению выработки норадреналина — гормона, который влияет на сон, настроение и уровень энергии.

Эти простые советы помогут каждому запустить процессы обновления в организме и продлить молодость.