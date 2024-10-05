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Врач перечислила эффективные методы для продления молодости

Врач-специалист в области антивозрастной медицины Юлия Юсипова назвала эффективные методы, которые помогут «встряхнуть» организм и запустить процесс обновления на клеточном уровне, передает Monavista Daily.

Врач рассказала, как продлить молодость
© РИА Новости

1. Гормезис

Юлия Юсипова объясняет, что гормезис подразумевает небольшие дозы стресса, которые активируют защитные механизмы организма. Это способствует улучшению метаболизма, снижению воспалительных процессов и обновлению клеток.

2. Физическая активность

Спорт является одним из самых мощных способов поддержания молодости. Аэробные упражнения не только улучшают когнитивные функции, но и способствуют омоложению кожи. Силовые тренировки помогают ускорить метаболизм, а интенсивные интервальные упражнения способствуют сжиганию жира и нормализации работы сердца.

3. Пилатес и йога

Эти практики поддерживают хорошую осанку, улучшают гибкость, нормализуют сон и помогают справляться со стрессом.

4. Пищевые встряски

К таким методам относятся «имитация голодания» с ограничением калорийности, интервальное голодание по схеме 16 на 8 и кетогенная диета с низким содержанием углеводов.

5. Воздействие температур

Шокирование организма теплом и холодом способствует ускорению выработки норадреналина — гормона, который влияет на сон, настроение и уровень энергии.

Эти простые советы помогут каждому запустить процессы обновления в организме и продлить молодость.

ЗОЖ